"Повис на шее": Одинокого Баскова сняли в объятиях смуглого красавца

Артист, как и многие его коллеги по цеху, отправился в Дубай. Там он посетил ресторан знаменитого на весь мир турецкого повара Нусрета Гекче, который прославился из-за видео, в котором он эффектно солит мясо. После ошеломительного успеха в Сети Гекче стал ресторатором, ему принадлежит сеть стейк-хаусов.
Николай поделился фото в компании смуглого красавца, поблагодарив его за прекрасный ужин. В "сторис" Басков показал шоу, которое для него организовал владелец ресторана. Поклонники бурно отреагировали на снимки, так как не ожидали увидеть любимого артиста в такой интересной компании.
"Ну тогда понятно, чего он так повис на шее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Коленька позитив наш", "Я запомнила, как вам делали капучино с портретом, тоже в Дубае, если не ошибаюсь", "Коленька, как же Вам идет румянец", "Коля отдохнувший, отлично выглядит", "Выглядишь, дорогой, просто восхитительно! Роскошный стильный солнечный неотразимый красавец!", – написали комментаторы.
Ранее стало известно, что Николай Басков много времени проводил с дочерью Анастасии Волочковой. В какой-то момент одинокий артист буквально заменил девочке отца. Наследница балерины была в восторге от такого внимания и постоянно рассказывала всем, что сам "золотой голос" уделяет ей столько внимания.