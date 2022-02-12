"Жировые мешки вываливаются": скрывающего проблему Баскова вздуло

Поклонники Николая Баскова бьют тревогу. 45-летний вокалист на свежих фото и видео, считает общественность, выглядит нездоровым. Лицо знаменитости отекшее, появились мешки под глазами.
Фанатам Баскова вторят медики. Доктора считают, что натуральному блондину необходимо пройти обследование. По словам врача общей практики Алексея Хухрева, вокалист достиг опасного возраста – на пятом десятке риск инсульта и инфаркта, например, становится в разы выше.
Мешки под глазами, говорит доктор, – это "грыжи". Они возникают из-за потери упругости тканей вокруг глаз. "И жировые мешки вываливаются", – отметил Хухрев.
"Грыжи" – тревожный симптом. Они могут говорить о наличии серьезных недугов: гипотиреозе и болезни почек. Между тем Басков может даже не догадываться о том, что ему требуется помощь медика.
Точно сказать, почему Никлая Баскова вздуло, до обследования нельзя. Причин нарушения оттока и задержки жидкости в тканях может бать много.
На данном этапе заниматься здоровьем Николаю просто-напросто некогда. Артист занят возведением собственного загородного особняка. В строительство Басков вложил практически все свои деньги. Видимо, пока вокалисту придется и дальше скрывать проблему с помощью фотошопа и концертного грима.