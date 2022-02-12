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Шоу-бизнес
"Жировые мешки вываливаются": скрывающего проблему Баскова вздуло

"Жировые мешки вываливаются": скрывающего проблему Баскова вздуло

Николай Басков насторожил своим видом.
прочитано 193 раза

Поклонники Николая Баскова бьют тревогу. 45-летний вокалист на свежих фото и видео, считает общественность, выглядит нездоровым. Лицо знаменитости отекшее, появились мешки под глазами.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Фанатам Баскова вторят медики. Доктора считают, что натуральному блондину необходимо пройти обследование. По словам врача общей практики Алексея Хухрева, вокалист достиг опасного возраста – на пятом десятке риск инсульта и инфаркта, например, становится в разы выше.

Мешки под глазами, говорит доктор, – это "грыжи". Они возникают из-за потери упругости тканей вокруг глаз. "И жировые мешки вываливаются", – отметил Хухрев.

"Грыжи" – тревожный симптом. Они могут говорить о наличии серьезных недугов: гипотиреозе и болезни почек. Между тем Басков может даже не догадываться о том, что ему требуется помощь медика.

Точно сказать, почему Никлая Баскова вздуло, до обследования нельзя. Причин нарушения оттока и задержки жидкости в тканях может бать много.

На данном этапе заниматься здоровьем Николаю просто-напросто некогда. Артист занят возведением собственного загородного особняка. В строительство Басков вложил практически все свои деньги. Видимо, пока вокалисту придется и дальше скрывать проблему с помощью фотошопа и концертного грима.

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Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2022, 10:48 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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