Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова

Preparty музыкального фестиваля "ЖАРА" собрало многих российских звезд. В этот вечер по торжественной водной дорожке прошлись Григорий Лепс, Глюк’оzа, Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой, EMIN, Яна Чурикова, MBand, АлексейЧумаков, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Юлия Ковальчук, Настасья Самбурская, Денис Клявер с супругой и многие другие. Но подлинный фурор произвел Николай Басков. Пока его невеста Виктория Лопырева готовилась блистать на открытие Чемпионата мира по футболу, Басков обнимался с ищущей жениха красавицей-телеведущей Юлией Барановской.