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Шоу-бизнес
Оголенные ягодицы Бузовой без фотошопа вызвали оторопь: Грустный видок

Оголенные ягодицы Бузовой без фотошопа вызвали оторопь: Грустный видок

Ольга Бузова регулярно демонстрирует подписчикам свое оголенное тело.
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Поющая ведущая все еще находится на съемках нового сезона шоу "Звезды в Африке", откуда постоянно выкладывает провокационные фото. Ольга в очередной раз показалась подписчикам практически голой. Все, что есть на Бузовой на новом снимке – зеленые купальные плавки.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Подписчики отметили, что на разных фото фигура артистки выгладит по-разному, из чего был сделан моментальный вывод про фотошоп. Причем на новом кадре ягодицы Ольги выглядят заметно меньше, чем обычно. Подписчики подумали, что Бузова решилась опубликовать фото без ретуши.

В комментариях тут же появилось огромное количество нападок на оголенное тело Бузовой. "Грустный видок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отключите Бузовой интернет", "Жопа висяк", "Это тот случай когда ее "тренировки" абсолютно не эффективны", "У нее что-нибудь природное красивое есть? Все фотошопит. Это же надо так на любить себя", "Вообще без фигуры", "Зачем прятать то, чего нет?", – написали комментаторы.

Ранее Ольге Бузовой вынесли вердикт относительно личной жизни. Алена Апина встала на защиту артистки, которой постоянно пытаются найти мужчину. Она считает, что у Ольги есть все шансы выйти замуж, но она выбрала себя и карьеру.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 23:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

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Фолловеры Ольги Бузовой в шоке от неожиданно раскрывшейся правды. В интернете появилась информация, которую больше не в силах скрывать близкое окружение звезды. Нервы команды Бузовой на пределе и не удивительно, ведь им приходится терпеть все ее выкрутасы.
К примеру Оля регулярно устраивает истерики и пугает всех разговорами о суициде, правда самое страшное даже не это. Невменяемую Бузову приходится откачивать не только после попоек. Нередко поющая ведущая перегибает с запрещенными препаратами, после чего приходится обращаться к наркологу.
Гостьрита
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Да, видок ее задницы не очень!!!!!!
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