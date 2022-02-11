Оголенные ягодицы Бузовой без фотошопа вызвали оторопь: Грустный видок

Ольга Бузова регулярно демонстрирует подписчикам свое оголенное тело.

Поющая ведущая все еще находится на съемках нового сезона шоу "Звезды в Африке", откуда постоянно выкладывает провокационные фото. Ольга в очередной раз показалась подписчикам практически голой. Все, что есть на Бузовой на новом снимке – зеленые купальные плавки.

Подписчики отметили, что на разных фото фигура артистки выгладит по-разному, из чего был сделан моментальный вывод про фотошоп. Причем на новом кадре ягодицы Ольги выглядят заметно меньше, чем обычно. Подписчики подумали, что Бузова решилась опубликовать фото без ретуши.

В комментариях тут же появилось огромное количество нападок на оголенное тело Бузовой. "Грустный видок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отключите Бузовой интернет", "Жопа висяк", "Это тот случай когда ее "тренировки" абсолютно не эффективны", "У нее что-нибудь природное красивое есть? Все фотошопит. Это же надо так на любить себя", "Вообще без фигуры", "Зачем прятать то, чего нет?", – написали комментаторы.

Ранее Ольге Бузовой вынесли вердикт относительно личной жизни. Алена Апина встала на защиту артистки, которой постоянно пытаются найти мужчину. Она считает, что у Ольги есть все шансы выйти замуж, но она выбрала себя и карьеру.