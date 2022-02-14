Задравшей нос Бузовой пришлось встречать День всех влюбленных одной

Самый романтичный праздник в году Ольга Бузова встретила на съемках в Африке.

Сегодня многие коллеги поющей ведущей делятся трогательными кадрами со своими вторыми половинками. Несмотря на отсутствие таковой, Ольга Бузова тоже не стала обходить стороной День святого Валентина и поделилась в своем инстаграм-аккаунте забавным роликом.

На видео Ольга Бузова в гордом одиночестве сидит за столиком и грустно помешивает коктейль. Голос за кадром задает звезде вопросы о том, расстроилась ли она из-за того, что не получила в этот день ни валентинки, ни приглашения на ужин. Но самоуверенная певица в ответ подчеркивает, что дело вовсе не в этом – одиночество звезды в этот день имеет иную причину.

"Я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить," – звучит гордый ответ Бузовой.



Таким образом, певице удалось оправдаться за то, что День всех влюбленных она встречает одна. Некоторые подписчики постарались оценить ролик певицы. Впрочем, далеко не всем слова звезды показались правдоподобными, а кто-то и вовсе решил, что исполнительница уж слишком высоко задрала нос.

"Такая чушь", "Детский бред", "Слишком самокритичная, такой "подарок" даром не нужен...", "Как мы себя любим," – написали обескураженные слишком высокой самооценкой фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что оказавшаяся в Африке Ольга Бузова показала тайное.