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Шоу-бизнес
Задравшей нос Бузовой пришлось встречать День всех влюбленных одной

Задравшей нос Бузовой пришлось встречать День всех влюбленных одной

Самый романтичный праздник в году Ольга Бузова встретила на съемках в Африке.
прочитано 197 раз

Сегодня многие коллеги поющей ведущей делятся трогательными кадрами со своими вторыми половинками. Несмотря на отсутствие таковой, Ольга Бузова тоже не стала обходить стороной День святого Валентина и поделилась в своем инстаграм-аккаунте забавным роликом.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На видео Ольга Бузова в гордом одиночестве сидит за столиком и грустно помешивает коктейль. Голос за кадром задает звезде вопросы о том, расстроилась ли она из-за того, что не получила в этот день ни валентинки, ни приглашения на ужин. Но самоуверенная певица в ответ подчеркивает, что дело вовсе не в этом – одиночество звезды в этот день имеет иную причину.

"Я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить," – звучит гордый ответ Бузовой.

Таким образом, певице удалось оправдаться за то, что День всех влюбленных она встречает одна. Некоторые подписчики постарались оценить ролик певицы. Впрочем, далеко не всем слова звезды показались правдоподобными, а кто-то и вовсе решил, что исполнительница уж слишком высоко задрала нос.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Такая чушь", "Детский бред", "Слишком самокритичная, такой "подарок" даром не нужен...", "Как мы себя любим," – написали обескураженные слишком высокой самооценкой фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что оказавшаяся в Африке Ольга Бузова показала тайное.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 22:06 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость959661
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Слышь, дyшевнобoльная Гостья, встань на голову и в честь Дня Святого Валентина пpoпeрди чего-нибудь романтического. Потом залейся пoнocом.
Бузовой - любить, хeйтерам - стpaдать!
Гость959660
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Среди прекрасных пейзажей экзотической Африки Королева Бузяка ожидает суженого - столь же прекрасного Императора-Миллиардера. Дождётся! Слава Королеве!
Гость959658
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Умничка, знает Оля под чью бибу свою мохнатку подставлять.
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