Звезду "Дня рождения Буржуя" отправили в психушку из спецприемника из-за воображаемых ожогов

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "День рождения Буржуя" арестована за вождение в нетрезвом виде и без прав. Некоторое время актер Валерий Николаев находился в спецприемнике.
Как сообщают СМИ, прямо из пенитенциарного учреждения знаменитость увезли в психиатрическую клинику. Доктора диагностировали у Николаева серьезный недуг – биполярное расстройство. Сейчас Валерий получает квалифицированную помощь.
По некоторым данным, звезда отечественного экрана в спецприемнике вела себя неадекватно. Накануне после ужина Валерий Николаев заявил, что сокамерник, 27-летний гражданин Таджикистана, облил его кипятком. Якобы иностранец вылил на него не менее полулитра, а нападению предшествовал конфликт.
56-летний Валерий говорил, что пострадал очень серьезно. Дескать, его тело обожжено на 40%.
По слухам, медики осмотрели Валерия Николаева. Повреждений на коже знаменитости не обнаружили. Затем артиста отправили в психушку.
Валерий Николаев, напомним, ранее привлекался к ответственности за наезд на сотрудника полиции. В 2016 году находясь за рулем авто актер отказался предъявить инспектору документы. Пытаясь скрыться, артист наехал на стража порядка, причинив ему телесные повреждения.