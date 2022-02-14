Лаял и вставил щетку в задний проход: подробности госпитализации Николаева в психушку

Журналисты выяснили подробности госпитализации популярного актера Валерия Николаева в психиатрическую лечебницу. Звезда сериала "День рождения Буржуя" вела себя странно.
10 февраля Валерия Николаева по решению суда арестовали и поместили в спецприемник Сахарово. Знаменитость наказали за вождение в нетрезвом виде и езду без прав. Актера поместили в камеру, где к тому моменту уже находилось семь мужчин.
Поведение Николаева сидельцам сразу показалось странным. Дескать, Николаев ходил по камере и громко говорил о том, что он великий артист. Кроме того, Валерий колотил в дверь, кричал, беседовал сам с собой.
Вечером 11 февраля во время ужина Николаев назвал "свиньей" 27-летнего мужчину - уроженца Таджикистана. Сокамерник принял слова актера близко к сердцу. От обиды он плеснул в лицо Валерию суп из тарелки. Завязалась драка, которую прекратили сотрудники пенитенциарного учреждения.
От помощи медиков Николаев отказался, но настоял на том, чтобы в спецприемник приехали сотрудники полиции. В итоге Валерий написал на иностранца заявление. Звезда сериала "День рождения Буржуя" указала в своем заявлении, что получила ожоги 40% тела. Актер потребовал у обидчика 20 миллионов рублей компенсации.
Чтобы уберечь от дальнейших ссор, Николаева поместили в другую камеру. Там Валерий тоже устроил "концерт". Якобы на следующий день знаменитость сняла штаны и вставила зубную щетку в анальное отверстие, а затем начала прогуливаться в таком виде перед другими арестованными. Кроме того, по слухам, актер странно хихикал и лаял. Сотрудники спецприемника отправили Валерия Николаева к психиатрам. В клинике для душевнобольных артиста осмотрели и оставили под наблюдением. Ожогов на теле звезды не нашли.