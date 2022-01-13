67-летняя Успенская снялась совершенно голой: Не как у гинеколога

Любовь Успенская гордится своей фигурой и совсем не стесняется возраста.

Обладая прекрасными внешними данными, певица и ранее могла бы появиться перед камерой без одежды, однако для этого не было повода. Теперь же он появился – это новая песня и клип на нее. В композиции есть слова об обнаженной душе. Любовь Успенская решила, что по аналогии с душой неплохо бы оголить и свое красивое тело. Сказано – сделано.

"Душа обнаженная дала мне повод раздеться, но не так, что не дай Бог… как у гинеколога," – рассказала Успенская.

Исполнительница заверила, что выглядеть все будет вполне достойно, никакой вульгарщины. В беседе с журналистами певица также подчеркнула, что появиться перед камерой голой она решила сама. Никто не смог бы заставить Успенскую сделать это без ее собственного желания.

В новом клипе артистка изображает "фартовую женщину", которая заходит в казино и заряжает удачей всех, к кому прикоснется. Съемки еще идут. По словам Успенской, команда подобралась отличная – это смелые люди, которую не боятся делать видео с обнаженной звездой.

Как сообщил StarHit, Любовь Залмановна понимает, что ей придется столкнуться с критикой, но она этого не боится. Артистка не зависит от мнения окружающих, и комментарии "завистливых баб" звезду не интересуют.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что россияне пришли в шок от вида Любови Успенской.