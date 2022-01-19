Толкалина рассказала о неудачном браке с Кончаловским: Считала себя дурой и уродом

Любовь Толкалина откровенно призналась, что чувствовала во время брака с известным режиссером.

Любовь Толкалина состояла в отношениях с Егором Кончаловских. В начале двухтысячных у пары родилась дочь Маша. Примечательно, что у влюбленных была значительная разница в возрасте. Так, когда они начали встречаться. Толкалиной было всего восемнадцать лет, а Кончаловскому было тридцать лет. Несмотря на это, многим казалось, что в их семье царит идиллия. Однако недавно Любовь рассказала, что чувствовала себя несчастной.

По словам Толкалиной, маленькая дочка, семейная жизнь, опыт съемок в кино не сделали ее счастливой. Так, она заявила, что жизнь в двадцать три года была "сущим адом". Актриса считала себя самым несчастным существом в мире. Также на состояние артистки повлиял тот факт, что она слишком рано взвалила на себя семейные обязанности. Так, она взяла ответственность за родителей. Кроме того, ее сильно подкосила смерть младшего брата. Все это привело Любовь к душевной разрухе. "Внутри абсолютно неприкаянная...Считавшая себя полной дурой и уродом", – описала свое состояние она.

Напомним, что Толкалина и Кончаловский сообщили о разрыве в 2017 году. По словам актрисы, именно расставание позволило ей пересмотреть отношение к экс-возлюбленному, она научилась дружить с бывшим мужем. Причина развода, по мнению артистки, кроется в том, что Егор поначалу был очень деятелен: имел за плечами большой опыт работы, знал многих зарубежных звезд, путешествовал по миру. Однако в какой-то момент он перестал стремиться к новому и "сел на третьем этаже своей дачи".