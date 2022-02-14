Ведущий шоу "Маска" отказался хранить в тайне личности участников нового сезона

Вчера на телеэкаранах стартовал новый сезон самого таинственного шоу "Маска".

В проекте приняли участие 14 звезд, которые, как обычно, облачились в маски и костюмы, а ведущим предстоит угадать, кто за ними скрывается. К слову, каждый сезон программы обязательно должен быть не похож на предыдущий, вот и в новом есть ряд новшеств: например, новый судья в лице Тимура Батрутдинова.

Для ведущего шоу Вячеслава Макарова проект тоже заиграл по-новому. Дело в том, что в этот раз он отказался хранить в тайне личности участников нового сезона, решив не ставить свою подпись в соглашении о неразглашении имен звезд, скрывающихся под масками. К слову, этот документ подписывают все, кто имеет отношение к программе: держать правду в секрете приходится даже перед своими родными, а за нарушение условий договора грозит внушительный штраф в несколько миллионов.

Решение отказаться подписывать соглашение ведущий Вячеслав Макаров принял не случайно. По его словам, если в предыдущих сезонах он заранее знал, кто прячется за костюмами, то в этот раз он попросил не рассказывать ему об этом. Причина в том, что он хочет угадывать участников вместе с членами жюри.

"Кроме того, мне психологически удобнее общаться с "масками", не зная, кто под ними прячется", – рассказал ведущий самого таинственного шоу.