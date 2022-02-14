"Она вечна и бессмертна": овдовевший Шаляпин общается с покойной женой

В День святого Валентина певец обратился к супруге в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, Прохор Шаляпин не забыл жену и все так же трепетно любит ее.
"Танюша, дорогая, с Днём всех влюбленных! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире", – заявил исполнитель. Он написал, что все когда-то покинут этот мир, но останется любовь.
"Она вечна и бессмертна. Она внутри нас ... Она и есть Бог – суть всего и главный смысл нашего бытия", – высказался Прохор Шаляпин. Он призвал поклонников беречь в себе это светлое чувство и ценить тех, кто их любит.
Фолловеров очень растрогал пост звезды. Они поздравили певца с праздником и выразили ему сови соболезнования.
Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин женился и почти сразу овдовел. Его жена, канадская бизнесвумен Клаудия Дэвис заразилась после свадьбы коронавирусом и умерла в США, пока Прохор Шаляпин работал в Москве.
После смерти супруги знаменитость многие обвиняли в праздном образе жизни. Мол, ходит по ток-шоу и дает интервью, а о покойнице уже и позабыл. Однако поклонники заметили, что утрата действительно больно ударила по исполнителю.