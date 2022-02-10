Жизнь продолжается! Вдовец Шаляпин заикнулся о новой невесте

Российский шоумен активно занимается работой после смерти жены канадской бизнесвумен Клаудии Дэвис. Прохор Шаляпин участвует в различных ток-шоу. Однако фанаты считают, что таким образом скандально известный шоумен всего лишь ищет себе новую пассию.
Недавно Шаляпин принял участие в шоу Андрея Малахова, где экспертно высказался на тему развода крупных блогеров Сергея Бойцова и Виктории Демидовой, которая была намного старше избранника. Прохор Шаляпин как знаток женщин постарше выразил свое мнение.
"Я к Вике отношусь с уважением. Она развивается, стремится, не сидит на печи. Молодец", – похвалил ее шоумен.
Бывшего мужа Демидовой Шаляпин раскритиковал, назвав его эгоистом и ребенком. При этом он не отрицал, что мужчина добр и наивен.
Фанаты решили, что 38-летний Прохор Шаляпин положил глаз на блогершу. Андрей Малахов и вовсе решил сосватать шоумена прямо на передаче. Однако Шаляпин заявил, что все еще скорбит о покойной жене. Он ответил на домыслы о гипотетической невесте.
"Если будет невеста, то узнают все и сразу. Но придумывать за меня романтические истории не нужно", – наотрез отказался он от выгодной партии.