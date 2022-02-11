Заикнувшийся о невесте Шаляпин облапал полуголых девиц

В последнее время российский шоумен Прохор Шаляпин на слуху исключительно из-за скандалов, которые его окружают. Между тем он является еще и отличным певцом, хотя об этом уже мало кто помнит.
В своем "Инстаграм" Прохор Шаляпин решил напомнить поклонникам о своей основной профориентации. Он опубликовал свой старый клип на композиции "Ой при лужку".
В клипе было много обнаженных тел и горячих ракурсов. Он сидел на тахте в обнимку с двумя полуголыми девицами и обнимал их, а они явно были от него без ума по сценарию. Сама же песня при своем обилии "обнаженки" напоминала при этом народную.
"Ой при лужку" (казачья свадебная песня) — сегодня этому видео исполнилось ровно 11 лет! Спасибо всем участникам и создателям за позитив и красоту!" — отметил Шаляпин.
Как выяснилось, многие даже не знали о том, что Прохор Шаляпин певец. Давние поклонники не видели этот клип. Словом, одно ружье выстрелило дважды.
Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин впервые женился и почти сразу овдовел. Его супруга, канадская бизнесвумен Клаудия Дэвис заразилась после свадьбы коронавирусом и умерла в США, пока Прохор Шаляпин работал в Москве.
После смерти жены Шаляпина многие обвиняли в праздном образе жизни. Мол, ходит по ток-шоу и дает интервью, а о покойнице уже и позабыл. Однако поклонники заметили, что утрата действительно больно ударила по шоумену.