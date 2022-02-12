Было много врагов: друг назвал причину убийства Круга на фоне новой шумихи

Кончину знаменитости все еще активно обсуждают.

С момента убийства известного исполнителя Михаила Круга прошло почти 20 лет. По официальной версии с шансонье расправились пробравшиеся в его дом грабители. Между тем некоторые друзья и поклонники Круга отказываются верить следствию. Вновь и вновь ведутся разговоры о том, что с артистом свели счеты. Дескать, Михаил поссорился с кем-то очень влиятельным в криминальных кругах.

На фоне вновь поднявшейся шумихи журналисты обратились к другу Михаила Круга, Игорю Слуцкому. Мужчина версию о том, что шансонье убили по заказу какого-то авторитета, опроверг. Приятель отметил, что у Круга действительно было много врагов, ведь люди просто-напросто завидовали его успеху. Но жизни Михаила лишили по довольно банальной причине.

"Пришли ограбить, он вышел с оружием. Они стали узнаваемые и им пришлось убить", – рассудил Игорь.

Сестра Михаила Круга, Ольга Медведева, призывает общественность прекратить слушать сплетни. Родственница знаменитости уверила, что в итогах расследования, которое проводил Следственный комитет, ошибки нет. Ольга согласна с официальной версией. Женщина считает, что больше не нужно ворошить прошлое.