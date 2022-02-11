Косметика, враги и связь с геем: Алентова накануне 80-летия стала княгиней Рубинштейн

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения основательницы косметической империи Елены Рубинштейн и 120 лет открытия ее первого салона красоты. Умерла прекрасная Елена в 1965-м. В том же году в далеком Советском Союзе Вера Алентова стала актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. А сегодня на его сцене она играет Елену Рубинштейн – история закольцевалась. Корреспондент "Дни.ру" побывал на главной премьере сезона.

Женщины планеты благодарны Елене Рубинштейн за появление кремов для разных типов кожи, за создание первой в мире водостойкой и удлиняющей ресницы туши, за добавление витаминов в средства по уходу. Правда, Вера Алентова признается, что большую часть жизнь пользовалась обыкновенным отечественным кремом "Янтарь", а к маркетинговым уловкам производителей косметической продукции относится с иронией.

А ведь Елена Рубинштейн сколотила состояние, продавая австралийкам крем как чудо-средство некого доктора Ликуски из Венгрии. Хотя это был всего лишь обыкновенный ланолин из овечьего жира. Волшебный крем она назовет Valaze, но позже признается: "Что это значит? Да ничего не значит, просто звучит красиво, необычно…". Вообще, вся ее жизнь была похожа на миф, ведь она сама всегда рассказывала о себе по-разному, однажды заявив в интервью, что "интересная ложь куда лучше скучной правды".

Режиссер Евгений Писарев говорит, что хотя его спектакль и про реальных людей и события, но к документальности он не стремится. Впрочем, это и не биография Елены Рубинштейн, а лишь несколько эпизодов из жизни – действие пьесы Джона Мисто происходит с 1954-го по 1965 год. Девчонка из краковского еврейского гетто, ставшая княгиней и основавшая бизнес-империю – ее историю в 70-х годах прошлого века описал секретарь-гей Патрик О’Хиггинс в книге "Мадам, или В золотом аду Хелены Рубинштейн".

С истории их странного знакомства и начинается спектакль.

Сценограф Максим Обрезков придумал строгую лаконичную монохромную мобильную декорацию – несколько шаров вверху и внизу и огромный круг с золотым кольцом на заднике. Это образ Солнечной системы, где в центре главная звезда – Елена Рубинштейн, вокруг которой вращаются мелкие и часто безликие планеты.

Главная звезда театра имени Пушкина – Вера Алентова. Смотришь на нее и диву даешься, как прекрасно она выглядит в без малого 80 лет. Какой крем, какие рецепты?! И в спектакле "Мадам Рубинштейн" ею любуешься каждое мгновение. Художник по костюмам Виктория Севрюкова превратила появление Алентовой на сцене в модное дефиле – десятки ярких, часто эксцентричных костюмов, массивные украшения – все, как любила сама Елена Рубинштейн, вдохновлявшая Дали и Пикассо.

А еще Алентовой для этого спектакля пришлось учить косметические рецепты на латыни и ругательства на идише ("Момзер! Мишугене! Шлемазл!"), искать акцент еврейской тетушки, называющей детей "адиётами" тоном тети Сони в исполнении Клары Новиковой.

Для актрисы "нежного возраста", как говорит сама Вера Валентиновна, найти роль очень сложно. Поэтому для бенефиса рассматривались разные пьесы. Но именно в "Мадам Рубинштейн" все срослось – интересный материал, талантливый режиссер и хорошие актеры.

В итоге получился спектакль и про взаимоотношения людей разных поколений, и для разных поколений зрителей. Молодежь, конечно, придет в восторг от атлетичного тела обнаженного Патрика (его в разных составах грают Дмитрий Власкин и Артем Ешкин), люди постарше с интересом узнают о противостоянии и дружбе Елены Рубинштейн с Элизабет Арден (Ольга Науменко). Они уводили друг у друга мужей и ставили подслушивающие "жучки", но при этом вместе праздновали Рождество и сражались с маркой "Ревлон".

По иронии судьбы, Revlon купит бренд своего конкурента Elizabeth Arden, а бренд Helena Rubinstein приобретет группа L'Oréal, Но основательницы этих косметических гигантов к этому времени будут уже там, где косметика вряд ли нужны. Хотя перед уходом туда единственное, о чем будет думать Елена Рубинштейн – какая у ангелов кожа? Сухая или жирная?..