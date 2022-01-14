Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе

Певица более года назад развелась с третьим супругом, предпринимателем Сергеем Белоусовым. Вдова Михаила Круга рассказывала о том, что возлюбленный предал ее, и они слишком разные люди.
После этого звезда не делилась подробностями личной жизни. Летом минувшего года Ирина Круг стала бабушкой. Внучку Викторию ей подарила наследница от первого барка Марина. Во втором браке у артистки родился сын Александр.
От Сергея Белоусова же у исполнительницы на свет появился сын Андрей. Сейчас мальчик учится в школе. Ирина Круг говорила о том, что ради ребенка поддерживает теплые отношения с его отцом. Теперь в Сети распространились слухи о том, что пара воссоединилась.
Вокалистка разместила в своем инстаграм-аккаунте видео из салона самолета. Пост из того же самолета появился и на странице Сергей Белоусова. На фото позирует с бывшей женой. Реакция фолловеров оказалась не однозначной. Одни были ошеломлены тем, что певица простила предателя. Другие же порадовались за экс-супругов. "Здорово, что вместе!", – высказался один из поклонников.
Ни сама певица, ни бизнесмен пока не объяснили, куда отправились вместе. Возможно, что скоро правую руку Ирины Круг вновь украсит обручальное кольцо.