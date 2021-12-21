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Шоу-бизнес
Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга

Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга

После гибели любимого супруга Ирине пришлось не только самой справляться с горем, но и в одиночку воспитывать детей
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Известный певец Михаил Круг скончался почти 20 лет назад. Его молодая супруга Ирина овдовела всего через год с небольшим после замужества, а маленький сын потерял отца, когда ему не исполнилось даже двух месяцев. Сейчас Ирине 45 лет. После гибели супруга женщина успела сделать успешную карьеру под его псевдонимом, снова выйти замуж и вырастить детей.

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Король русского шансона встретил будущую избранницу, когда они оба уже были в разводе. Любвеобильного артиста бросила первая жена, Светлана, которая была его музыкантом, продюсером и матерью его первенца Дмитрия. Ирина тоже пережила неудачный брак и одна воспитывала дочку Машу, порвав с алкозависимым мужем. Шансонье, заглянувший поужинать в ресторан во время гастролей, и не предполагал, что именно там его пронзит стрела Купидона.

Михаил сразу положил глаз на молодую красавицу-официантку, которая обслуживала его столик, и решил действовать решительно. Сначала артист пригласил девушку работать у него костюмером, а через какое-то время объявил, что теперь они будут жить вместе. Возлюбленные тихо узаконили свои отношения, обзавелись общим наследником Александром и прожили вместе чуть больше года. Счастливую жизнь семьи оборвала трагедия.

1 июля 2002 года Михаил Круг скончался в больнице после нападения в собственном доме. По данным преступников, которые якобы собирались только припугнуть шансонье, ни его, ни его семьи не должно было быть дома. Однако вышло совсем наоборот – дома оказалась даже теща. Ирина овдовела в 26 лет и осталась одна с тремя детьми – старший сын супруга тоже перебрался к ней.

Вскоре после гибели мужа Ирина продолжила его дело, стала успешной исполнительницей шансона и смогла наладить личную жизнь. Уже в 2006 году, несмотря на осуждение общественности, певица снова вышла замуж. Новый супруг бизнесмен Сергей Белоусов стал не только третьим мужем Ирины и ее директором, но и отцом ее третьего наследника Андрея. Однако в 2020 браку пришел конец. По словам исполнительницы, супруг не выдержал ее разговоров о покойном любимом. К тому же, мужчина ее предал.

Следователи поставили точку в деле об убийстве Круга через 17 лет после трагедии, когда один из убийц наконец заговорил. Вдова шансонье не простила преступников, которые отняли жизнь ее возлюбленного. Сыну Ирины и Михаила исполнилось уже 19 лет. Александр самостоятельно поступил в театральное училище имени Щукина. Однако там молодой человек, у которого и без того хватает проблем с эмоциональным состоянием из-за гибели отца, столкнулся с травлей. За год учебы студент так и не нашел друзей – одногруппники считают его блатным из-за родственной связи со знаменитым певцом."Жизнь""Жизнь""Жизнь"

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 10:38 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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