Исхудавшая МакSим не может встать на ноги после возвращения с того света

Диетолог Анастасия Плещева проанализировала фотографии похожей на скелет МакSим.

Не так давно вся Россия с ужасом в глазах наблюдала за МакSим, которая загремела в больницу из-за коронавируса. Тогда певица впала в кому, и врачи не могли дать утешительных прогнозов в течение целого месяца. Поклонники и коллеги поддерживали артистку, как могли.

После того, как звезда вернулась с того света, она уже успела дать большое интервью Ксении Собчак, где рассказала, как для нее выглядел тот долгий месяц. Сейчас она активно ведет социальные сети и показывает свою жизнь. Многие заметили, что их кумир выглядит слишком худым.

"На самом деле, прошло совсем не так много времени после ее тяжелого состояния. Она же очень длительное время находилась на терапии ковида и, мне кажется, она просто банально не восстановилась, с чем может быть связана худоба в данной ситуации. Все же знают ее историю, и мне кажется, как-то комментировать ее худобу будет даже как-то не корректно. Человек с того света практически пришел. Она была даже не на ИВЛ, она была на ЭКМО. Это ужасно! Я думаю, эта история связана непосредственно с ее болезнью недавней", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Плещева.

Сама исполнительница по поводу своего здоровья больше ничего не говорит. Но иногда она делится снимками, на которых видны синяки на теле, которые остались от трубок, которые в нее ввели, пока она находилась без сознания.