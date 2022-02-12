"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде

Иосиф Кобзон перед смертью в передаче, посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями, по именам назвал отечественных знаменитостей, у которых был диагностирован рак. В его списке оказались Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Валентин Юдашкин, Людмила Рюмина. А Заинада Кириенко перед смертью разоблачила гомосексуалистов!

Актриса была возмущена, что многие эстрадные звезды российского шоу-бизнеса завели себе детей при помощи суррогатных матерей. "Мне жалко этих родителей, потому что они голубые все! – кричала Кириенко. – Вот поэтому заводят детей без матерей. А что из этого существа вырастет? Средний род? Хотят – черт с ними, пусть заводят детей от суррогатных матерей, но как это можно узаконивать?! На мой взгляд, это уже свидетельство конца человечества".

Она была уверена, что геев стало вдруг так много из-за раннего сексуального развития детей. "Представьте себе – уже трехлетнего ребенка спрашивают, мальчиком он хочет стать или девочкой, – поражалась актриса. – И мать объясняет ему все, что касается полового органа!"

"В России по новой Конституции семья – это основа государства, если признается только союз мужчины и женщины, то на Западе ситуация иная – он оказался в тупике, – считала кинодива. -Там теперь появились понятия "Родитель 1" и и "Родитель 2". И это состояние там узаконивается – принимается все больше античеловеческих и антисемейных законов".

Напомним, актриса умерла 12 февраля на 89-м году жизни. Несколько дней назад она попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что артистка перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание.