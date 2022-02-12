"Бог бережет меня от этой болезни": Кириенко перед смертью несколько раз вакцинировали от ковида

Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона", одна из самых красивых актриса советского кино Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни. Кореспонент "Дни.ру" пообщелся с актрисой незадолго до ее ухода.



Осенью прошлого года Зинаида Кириенко прилетала на фестиваль "Амурская осень" в Благовещенке. Тогда была очередная волна коронавируса, но актриса радовалась: "Тьфу-тьфу-тьфу, пока меня Бог от этой болезни бережет. Я думаю, что это может быть связано с тем, что людьми моего поколения было за жизнь сделано множество всяческих прививок, к тому же нас с детства пичкали рыбьим жиром, в итоге выработался сильный иммунитет".

"Хотя я, как и положено, сделала в своей районной поликлинике два компонента прививки от ковида, которые даже не заметила – все перенесла очень легко, будто ничего и не было", – заметила тогда Киренко.

Актриса полагала, что человечеству было свыше послано это стращное коронавирусное испытание. "За наши грехи, я думаю, – вздыхает Зинаида Михайловна. – Меня очень волнует будущее, потому что у меня есть и дети, и внуки, и правнуки".

Но вакцинация не смогла целиком защитить Киренко. Несколько дней назад она попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что артистка перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание.