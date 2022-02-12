Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко

Перед смертью она в эксклюзивном интервью "Дни.ру" призналась, как удавалось ей выглядеть на 89-м году жизнь так свежо и хорошо. "Ко мне приезжали ученые и обследовали мой организм, – улыбалась звезда. – Они пришли к выводу, что на 20 лет моложе своих паспортных данных – и просто не поверили. Мне очень приятно, конечно, но я к этой информации с юмором отнеслась".
Как оказалось, снимки, сделанные тогда "Дни.ру", будут последними прижизненными фотографиями звезды советского кино. Зинаида Михайловна с удовольствием позировала. Она вспоминала, как переживала ее покойная подруга Элина Быстрицкая, что на улицах ее не узнают и не фотографируют. А корреспонденту "Дни.ру" Кириенко напоследок сказала: "Дай Бог, свидимся еще". Увы, уже не на этом свете...
Несколько дней назад она попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание.