Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко

Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона" Зинаида Кириенко считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Она была прекрасна до последнего вздоха.



Перед смертью она в эксклюзивном интервью "Дни.ру" призналась, как удавалось ей выглядеть на 89-м году жизнь так свежо и хорошо. "Ко мне приезжали ученые и обследовали мой организм, – улыбалась звезда. – Они пришли к выводу, что на 20 лет моложе своих паспортных данных – и просто не поверили. Мне очень приятно, конечно, но я к этой информации с юмором отнеслась".

Как оказалось, снимки, сделанные тогда "Дни.ру", будут последними прижизненными фотографиями звезды советского кино. Зинаида Михайловна с удовольствием позировала. Она вспоминала, как переживала ее покойная подруга Элина Быстрицкая, что на улицах ее не узнают и не фотографируют. А корреспонденту "Дни.ру" Кириенко напоследок сказала: "Дай Бог, свидимся еще". Увы, уже не на этом свете...

Несколько дней назад она попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание.

