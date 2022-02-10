"Огромное количество шарлатанов": Пореченков разоблачил популярное шоу

Российский актер Михаил Пореченков является верующим человеком, поэтому многих удивляет, как он мог согласиться вести программу об экстрасенсах. В интервью на ютуб-канале "RTVI Развлечения" артист признался, что пошел на телеведение из-за хорошей зарплаты, ведь семью нужно было кормить. Кроме того, изначально идея показалась ему интересной.
Пореченков рассказал, что в первое время в шоу действительно приходили талантливые экстрасенсы, которым удавались невероятные вещи. Однако дальше уже все превратилось в настоящий ком, разобраться в котором было очень сложно – в дело вмешался бизнес. Когда Пореченков понял, что все происходящее приносит кому-то неплохие деньги, он ушел.
Но даже разоблачая популярное шоу, актер отдает должное участникам, которые были настоящими профессионалами: кто-то был тонким психологом, кто-то грамотным манипулятором.
По словам экс-ведущего, "настоящей частью" программы всегда были люди, приходящие со своей бедой. Тот факт, что им далеко не всегда могли помочь на шоу, очень расстраивал Пореченкова. Кроме того, для актера имеет значение то, что после выхода шоу резко возросла популярность экстрасенсов по всей стране.
"Появилось огромное количество салонов, шарлатанов, и тех, и пятых, и десятых," – признался актер.
Все эти люди стали зарабатывать на чужом горе, не имея способностей, и это печально. По мнению Пореченкова, в мире все же существуют люди, наделенные настоящим даром провидения, но для них чаще всего это мука. Многие даже просят Бога забрать этот дар, чтобы перестать страдать. При этом на "Битве экстрасенсов" Михаил Пореченков особо мучающихся людей не видел, и это тоже говорит о многом.
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