Михаил Пореченков сильно изменился

Известный актер Михаил Пореченков заметно похудел и находится в прекрасной форме. В свое время ради роли в картине "Поддубный" он поправился до 125 килограммов, но в новом сериале "Один против всех" на стройной звезде буквально висит одежда.

В распоряжении редакции Dni.Ru появились фотографии со съемок криминальной драмы, которая выйдет в эфир 23 января на телеканале НТВ. Пореченков сыграл влиятельного начальника уголовного розыска в одном из провинциальных городов. Работа у него, понятное дело, нервная, круглосуточная, не оставляющая времени на сытую, спокойную жизнь.

