Ставшего костью в горле Пореченкова приказано ликвидировать

8 ноября на экраны вернется сериал "Полярный". Лента с Михаилом Пореченковым в главной роли порадует зрителей вторым сезоном.
Главный герой картины Витя Мясник освоился в городке Полярный на краю России. Бывший бандит выдрессировал местного мэра, сделав его самым порядочным чиновником в стране, и усмирил хулиганье. Теперь персонаж Михаила Пореченкова наслаждается жизнью на новой ферме и собирается жениться на красавице Полине, роль которой играет Катерина Шпица.
Спокойная жизнь Вити Мясника подходит к концу, когда в Полярном появляется некая Раиса Борисовна. Деловой даме поручено организовать рядом с фермой главного героя полигон для сбора мусора. Персонаж Пореченкова не рад такому соседству и пытается противостоять безжалостной административной машине. Пореченков, в образе своего героя, станет костью в горле для мэра и Раисы Борисовны, поэтому его попытаются ликвидировать.
Во втором сезоне сериала "Полярный" можно будет увидеть персонажей Ивана Охлобыстина и Яна Цапника. Кроме того, к проекту присоединилась Мария Кравченко – звезда КВН и шоу "Comedy Woman".
По словам актера Ивана Охлобыстина, сериал "Полярный" напоминает ему о временах СССР. Титры, диалоги, морозный хруст – все это отсылает зрителя к советскому кино. В картине о Вите Мяснике, говорит артист, нет картонных героев без истории и личной жизни. У каждого персонажа ленты "есть что-то за плечами".
Сериал "Полярный", новый сезон – с 8 ноября в 20:00 по мск на ТНТ.
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