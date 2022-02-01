"Экстренная операция": Дубцова оказалась на больничной койке

Сегодня утром знаменитая брюнетка призналась своим поклонникам в Сторис, что у нее очень плохое настроение. Еще через несколько часов женщина вышла на связь из больницы и рассказала о причинах такого состояния. Ирина Дубцова призналась, что ее организм неожиданно дал сбой. В результате женщина оказалась на больничной койке.
"Небольшая экстренная операция," – описала случившееся Дубцова.
Что именно ей пришлось прооперировать, певица не уточнила, подчеркнув лишь, что никто в этой жизни ни от чего не застрахован. Знаменитая пациентка на всякий случай заверила поклонников, что у нее вовсе не коронавирус, которого сегодня боятся многие.
Певица попыталась успокоить встревоженных поклонников, заявив, что все уже хорошо. Однако Дубцова не смогла скрыть грусть. На глаза Ирины то и дело наворачивались слезы, правда, женщина списала это на действие наркоза.
Уже известно, что из-за случившегося Ирине Дубцовой придется перенести концерт в Москве, который был запланирован на 4 февраля. Выступление состоится в начале следующего месяца. Остается надеяться, что к тому времени певица оправится от операции и будет полностью здорова.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что похудевшая Ирина Дубцова похвасталась фото в купальнике.