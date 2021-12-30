Всплыл неожиданный кадр с сыном Ротару: Никогда бы не подумала

Поклонники Софии Ротару обожают, когда она публикует фото из личного архива. На этот раз повод особенно пришелся им по душе.

Наследник знаменитости выложил в своем личном блоге кадр с супругой. Оказалось, что все не просто так. Пара отметила очередную годовщину. Они вместе уже 28 лет. Руслан Евдокименко указал, насколько важен для него этот день, а его родительница не смогла остаться в стороне. Так, молодые и счастливые супруги оказались и на ее личной странице в "Инстаграме".

София Ротару указала, что поздравляет возлюбленных и желает им быть счастливыми. Поклонники знаменитости тут же прокомментировали ситуацию. Они отметили, что у сына звезды очень красивая супруга. "Никогда бы не подумала, что уже столько лет!", "Какие они красивые, загляденье", "Пусть будут счастливы всегда, наши любимые", "Ах, какая женщина. Руслан счастливчик", – подчеркнули пользователи.

Известно, что невестка Ротару работает исполнительным продюсером. Они с сыном артистки вместе уже очень много лет. Светлана родила Руслану двоих детей, а девочку даже назвали в честь знаменитой бабушки. Сама исполнительница очень трепетно относится к сыну и внукам.

Недавно поклонники певицы оказались обеспокоены ее состоянием. София Ротару вышла в свет и напугала публику. Она выглядела достаточно слабой, после чего Сергей Соседов лишь еще сильнее напугал всех неравнодушных. Тогда он заявил, что звезда якобы плохо себя чувствует, а потому уже почти не дает концерты и не гастролирует.

