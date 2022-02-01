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Шоу-бизнес
"Не отдам!": сильно сдавший Малахов устроил публичную потасовку с известным стилистом

"Не отдам!": сильно сдавший Малахов устроил публичную потасовку с известным стилистом

50-летний Андрей Малахов удивил россиян странной выходкой.
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Шоумен опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавный ролик, на котором видно, как звездный стилист Владислав Лисовец нападает на телеведущего из-за шубы. Андрей Малахов заявил, что у них произошла драка.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

По словам шоумена, стоило ему лишь примерить модный презент, как Владислав Лисовец – тут как тут. "Не отдам!", – заявил Андрей Малахов. Он добавил, что поддерживает тренд среди мировых брендов на отказ от натурального меха.

Конечно же, потасовка между знаменитостями была шуточной. Многие подписчики оценили чувство юмора звезды экрана. Но нашлись и те, кто раскритиковал Андрея Малахова и Влада Лисовца. Они признались, что пост ведущего привел их в шок. "Мужики все больше на баб похожи", "Цирк приехал", – высказались недоумевающие россияне.

Отметим, что персона шоумена уже несколько месяцев находится в центре внимания публики и СМИ из-за слухов о тяжелой болезни. Якобы из-за тяжелого недуга ведущий располнел и стал носить парик. Сам Андрей Малахов домыслы о своем здоровье не комментирует.

Напомним, ранее экс-продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина выдвинула сенсационную версию. Женщина предположила, что Андрея Малахова могли пытаться отравить ртутью.

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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