"А где Наталья?": Малахова застукали в обнимку с красоткой вместо жены после слухов о раке

Телеведущий опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото, которое вызвало вопросы. В кадре шоумен предстал обнимающим за талию фэшн-блогера Mary Leest. Он отметил, что девушка только что вернулась с Парижской недели моды.
"Наташа, прости", – подписал Андрей Малахов снимок хэштегом. Фолловеры атаковали знаменитость вопросами: "А где Наталья, простите?", "Кто такая то, почему не Бузова?".
Отметим, что Андрей Малахов давно счастлив в браке с Натальей Шкулевой. Звездная пара воспитывает маленького сына. Телеведущий не раз говорил, что считает избранницу идеальной женщиной.
Как писали "Дни.ру", с недавнего времени в Сети ходят слухи о том, что Андрей Малахов лысеет. Такие предположение россияне сделали из-за того, что шоумен стал появляться в эфире в парике. Из этого они сделали вывод, что звезду экрана сразил серьезный недуг. Некоторые даже поговаривают, что у телеведущего онкология. Однако эти домыслы не подтверждены. Сам шоумен не комментировал подобные сплетни.
К тому же, недавно Андрей Малахов был в Германии, что подогрело слухи о болезни. Пользователи Сети решили, что шоумен отправился за границу на лечение.