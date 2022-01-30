"А где Наталья?": Малахова застукали в обнимку с красоткой вместо жены после слухов о раке

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com Автор: Валерия Нарская 30 января 2022, 17:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник