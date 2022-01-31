"Его пытались отравить": озвучена шокирующая версия ужасного вида Малахова

Вокруг персоны шоумена в последнее время ходит много слухов и сплетен. Неважный вид звезды спровоцировал домыслы о том, что Андрей Малахов серьезно болен. Так, россияне заметили, что располневший телеведущий носит парик.
Некоторые предположили, что у знаменитости рак. Сам он не комментирует пересуды по поводу своего здоровья. Еще одну версию сенсационную выдвинула Олеся Сазыкина. Она считает, что Андрей Малахов не болен. Женщина сотрудничала с шоуменом по сбору средств на лечение в США ребенка – Артема Пронина.
По мнению Сазыкиной, все, кто судачит о раке у звезды экрана, пытаются сделать на этом хайп. Однако она отметила, что некоторые проблемы со здоровьем у него, судя по всему, есть. Бывший продюсер "Муз-ТВ" заявила, что слышала о том, что некоторое время назад врачи обнаружили в организме ведущего повышенное содержание ртути.
Как известно, пары этого вещества чрезвычайно ядовиты. "Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить", – высказалась Олеся Сазыкина. Такая версия не кажется слишком абсурдной, если вспомнить историю, когда известных людей пытались отравить этим веществом.
Например, отравление ртутью считалось причиной смерти царя Ивана Грозного. А у Андрея Малахова, который делает рейтинги своего шоу на телеканале "Россия-1" на скандальных сюжетах, много ненавистников и завистников.