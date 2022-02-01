Дочь поведала о состоянии онкобольного Юдашкина: Хочет уйти

Наследница Валентина Юдашкина рассказала, как чувствует себя отец.

Валентин Юдашкин в последнее время вновь подогрел слухи о своем плачевном состоянии. Дело в том, что модельер кажется изможденным, также он сильно похудел. Поклонники беспокоятся, что страшная болезнь вернулась к Валентину. Однако, по словам родственников, поводов для беспокойств нет. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Галину Юдашкину.

По словам дочери, со здоровьем Юдашкина все в порядке, поэтому он даже не собирается отказываться от работы. Она отметила, что некоторые фанаты предполагают, что Юдашкин планирует в 2023 году отойти от дел. Так, некоторые считает, что модельер хочет уйти красиво – в свое шестидесятилетие. "Любой человек говорит, что к шестидесяти хочет уйти", – отметила она. Однако наследница дизайнера сказала, что ее отец является трудоголиком, а потому даже не планирует оставлять свой пост и становиться пенсионером. Она добавила, что работа занимает ведущее место в жизни Юдашкина.

Кстати, работа отнимает не так уж много сил у именитого кутюрье. Известно, что в большей степени за его Модным домом следят дочь и зять. Сам же Юдашкин большую часть времени проводит дома в окружении любимой семьи.

Напомним, что некоторое время назад модельеру поставили страшный диагноз – онкология. Сообщалось, что болезнь быстро прогрессирует, переходя на другие органы. Дизайнер пережил несколько операций, а затем прошел курс лечения. Родные модельера уверяют, что у него наконец-то наступила ремиссия. Однако сам кутюрье допускает, что в один момент все может измениться.