"Мама!": дочь приняла обезьяну за Божену Рынску

В феврале 2012 года стало известно, что Божена состоится в отношениях тележурналистом и политологом Игорем Малашенко. В 2018-м они официально оформили отношения. 25 февраля 2019 года, вскоре после того, как Рынска сообщила о госпитализации мужа с неврологическими проблемами, Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании. А в марте 2020 года, как писала пресса, суррогатная мать родила Божене дочь Евгению от Игоря Малашенко.
Скоро девочке исполнится 2 года. Она уже начала говорить и живо реагировать на окружающих. "В семь утра Евгения Игоревна начала болтать в кровати, – хвастается Божена. – В восемь "мать-волкам-отдать" высадила ее на горшок, (результаты блестящи), причем Евгения Игоревна их анонсировала. После чего деточка стала прыгать на маме и пальцами открывать маме глаза. Находчивый ребенок. Затем принесла фломастеры, не спрятанные няней, и разрисовала мамину простынь".
Акты дефекации и творчества сменились актом познания. "Евгения Игоревна показала в книжке на обезьяну и уверенно сказала: "Мама!" – рассказала Божена подписчикам на странице "Фейсбука". – Устами младенца глаголет истина…"