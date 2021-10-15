"Злая ведьма": Рынска жестко прошлась по Собчак

Скандальная журналистка и вдова Игоря Малашенко Божена Рынска дала откровенное интервью.

Главный светский хроникер "нулевых" рассказала о долгой борьбе за миллиардное наследство покойного основателя НТВ Игоря Малашенко, отношению к мужчинам и своей дочери.



Раздел наследства, которое оценивалось в более чем миллиард рублей, началась после развода Игоря Малашенко и продолжается даже после его смерти. Два года назад бизнесмен свел счеты с жизнью, не указав в завещании жену Божену.

Через полтора года после смерти супруга Божена Рынска родила дочь при помощи искусственного оплодотворения и при использовании замороженного биоматериала. Дележка наследства Малашенко продолжилась. По словам Божены, бывшая жена Игоря Елена Малашенко хотела отнять у него 80 процентов имущества. Это не устраивало журналистку. Об этом Божена Рынска рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Также в интервью Божена Рынска рассказала о строгом воспитании дочери. При этом журналистка старается чаще хвалить своего ребенка, хоть и соблюдает дисциплину.

Затронула Божена Рынска и тему работы коллеги, журналистки Ксении Собчак.

"Она стебет и задевает всех без разбора. Тем не менее, ее везде зовут. Нужно обладать таким весом, чтобы тебя не посмели не позвать; чтобы знали, что не пригласить злую ведьму себе дороже. Она такая одна", – отметила Рынска.