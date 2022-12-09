Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя

Принц Гарри и Меган Маркл раскритиковали за откровенную ложь.

В Великобритании обсуждают документальный фильм студии Netflix, главными героями которого стали принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от королевских обязанностей почти три года назад. Последние несколько лет супруги, напомним, живут в США, где воспитывают двоих детей.

Посмотрев первые серии фильма, британцы лишь в очередной раз убедились в лживой натуре сбежавшей из Лондона парочки. Обиделись жители королевства и на то, что Гарри вместе со своей ненаглядной супругой обвинил родственников и земляков в расизме. Но обо всем по порядку.

Гарри и Меган ранее рассказывали, что познакомились во время свидания вслепую. То есть Маркл якобы не знала, с кем беседует. Более того, на тот момент американская актриса не имела даже представления о членах королевской семьи Великобритании.



В фильме же Сассексы признались, что познакомились в социальной сети. Перед первым свиданием Маркл внимательно изучила публикации Гарри в интернете. А еще в то время Меган следила за выходами в свет Кейт Миддлтон, интересовалась жизнью супруги принца Уильями.

Также, по словам Гарри, родственники запретили ему делать предложение Меган в Африке, где он и мечтал. Однако, как отмечают британские таблоиды, это довольно странно, ведь принц Уильям сделал предложение Кейт именно в Африке. То есть в запрете не было смысла, а значит, младший сын принцессы Дианы говорит неправду.

А Меган заявила, что в Лондоне ее заставляли надевать тусклые, неприметные наряды. Это тоже очевидная ложь, ведь публика помнит, в каких ярких нарядах супруга Гарри выходила в свет.

То, что принц Гарри и Меган Маркл врут народу с три короба, при этом не краснея, становится понятно всем. А в документальном фильме про их отношениях Сассексы выдали сами себя.