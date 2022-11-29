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Шоу-бизнес
Миддлтон натравила: наглеющей голодранке Маркл плеснули помои в лицо

Миддлтон натравила: наглеющей голодранке Маркл плеснули помои в лицо

Принц Уильям и Кейт Миддлтон едут в США, где живут принц Гарри и Меган Маркл.
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Принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл уже давно отказались от прав и обязанностей членов королевской семьи. Меж тем, монархи сохранили свои официальные титулы, что, в прочем, не спасает их от постоянных громких скандалов.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Очередные проблемы у герцога и герцогини Сассекских могут возникнуть в самое ближайшее время. Дело в том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались поехать в США. По этому поводу общественное мнение разделилось. Некоторых хейтеров как будто натравила лично супруга принца Уильяма.

Одни полагают, что первые наследники британского престола не должны заезжать в гости к своим родственникам, вторые, напротив, уверены, что принц и принцесса Уэльские обязаны сберечь Букингемский дворец от очередного скандала.

Особенно бурные обсуждения развернулись в "Живом Журнале". Пользователи даже заподозрили лицемерии голодранку Меган Маркл, которую не хочет видеть даже собственный свекор, король Карл III. Злые языки поговаривают, мол она может высосать повод из пальца, чтобы обидеться и опять начать разоблачать королевскую семью.

"Марклуше нужно больше обид! Ей мало! Не о чем уже рассказывать в подкастах для идиотов",

– написала Вероника Д, плеснув супруге принца Гарри помои в лицо. Однако автор поста, вызвавшего ожесточенный спор у россиян, придерживается иного мнения. Он уверен, что Принц Уильям, его родной брат, Кейт Миддлтон и Меган Маркл должны собраться вместе, чтобы хотя бы вспомнить любимую бабушку, покойную королеву Елизавету II.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2022, 15:25 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
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