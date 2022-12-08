"Как же я любила": Кувыркающаяся в койке с Петросяном жена грезит о мужике из прошлого

Брак прославленного юмориста с молоденькой ассистенткой в свое время наделал много шума. Что уж говорить, многие до сих пор не верят в искренность этого союза, хотя у пары уже даже есть маленький сын, и очевидно, что Татьяна Брухунова кувыркалась в койке с Евгением Петросяном.
Молодая мама живет припеваюче: нередко показывает поклонникам брендовые вещи, посещает лучшие рестораны и отдыхает на элитных курортах. Кажется, такие будни стали для нее обыденностью. Сейчас, например, она проводит время с любимым на Мальдивах.
Супруги делятся фотографиями, на которых выглядят очень счастливыми и беззаботными, и трогательно упоминают друг друга в публикации. Например, сегодня звездная супруга показала довольно сексуальный снимок, который сделал для нее Евгений Петросян – поклонники отметили, что юморист, мол, настоящий проказник.
Однако, находясь рядом с благоверным, Татьяна Брухунова умудряется грезить о другом мужике – из прошлого. Вчера она поделилась с поклонниками воспоминаниями о своем отце, которого уже довольно давно нет в живых. В своем микроблоге греющаяся под солнышком дива опубликовала фотографию суровой российской зимы: в кадре простой двор, на котором люди выбивают ковры.
"Как же я любила выбивать ковер. Всегда ходила с папой и веником в трескучий мороз", – рассказала поклонником в своем детстве жена Евгения Петросяна, куда, наверное, хотела бы вернуться.