Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось

Кристина Орбакайте всегда была искренной и открытой. На этот раз она показала себя.

Российская певица Кристина Орбакайте в отличие от опальной матери Аллы Пугачевой, покинувшей страну, до их пор сохраняет лояльное отношение к нашей стране и продолжает здесь работать. Некоторые считают, что Примадонна специально оставила в России свою старшую дочь, чтобы она выполняла роль некого "засланного казачка", который способен будет помочь Пугачевой вернуться в случае чего.

Однако некоторые фанаты уверены, что Орбакайте сама уже не рада тому, что мать ее фактически использует как разменную монету. Впрочем, вслух Орбакайте об этом не говорит, но и защищать мать перед отвернувшимися фанатами она не намерена. Она словно отомстила матери — плюнула на то, чтобы отстаивать ее авторитет и защищать перед хейтерами. Для некоторых фанатов такое поведение не понятно. Они считают, что Орбакайте ведет себя как жалкая лицемерка.

Так или иначе, пока это остается только домыслами, а Орбакайте готовится к Новому году и к кончине старого сложного и неоднозначного года во всей красе.

На днях Кристина Орбакайте показала в своем телеграммной-канале видео для компании "Рив-Гош", амбассадором которой она является. Певица явно дала понять, что не собирается покидать российский рынок и активно зарабатывает в России.

"Совсем немного времени остается до самой чудесной ночи в году. Элегантность и нежность будут в тренде в новом году", – написала Орбакайте.

Россияне восхитились прекрасным видом и образом певицы.