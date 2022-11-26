Помогите! Обезумевшая толпа разорвала Орбакайте со звериным визгом

Пока Алла Пугачева устраивает в Израиле домашний быт, ее дочь Кристина Орбакайте налаживает свое финансовое состояние. Певица колесит с концертами по всей территории России, снимая сливки со всех тех, кто устал от негативной повестки и хочет немного отвлечься от тяжелых дум.
Тот, кто внимательно изучит личный блог Кристины Орбакайте, сразу заметит, что в последнее время ей, как говорится, "поперло". Она озвучивает фильм за фильмом, делится фотографиями со съемок и репетиций, дает один концерт и с него мчится в аэропорт, чтобы успеть на другой. Москва, Баку, Благовещенск, Самара, Саратов – города и концертные залы сменяют друг друга как стеклышки в калейдоскопе, успевай лишь моргать.
Возникает вопрос: с чем связан такой резкий и внезапный успех у публики?
Продюсер Павел Рудченко
недавно заявил, что Кристина Орбакайте начала использовать на концертах раскрученный образ своей матери. Подлая, как уверены некоторые, дочь хочет переманить фанатов, тоскующих по репертуару Аллы Пугачевой.
Сегодня утром в своем Телеграм-канале Кристина Орбакайте поделилась видео из Волгограда. На нем она выходит на улицу после концерта и мгновенно оказывается окружена множеством поклонников. Обезумевшая от близости с звездой толпа со звериным визгом набросилась на артистку и чуть не разорвала ее на части. Им не терпелось выразить накопившиеся эмоции: поблагодарить за шоу, подарить цветы и сделать пару снимков.
В последнем вопросе Кристина Орбакайте даже помогла: скомандовала всем, как лучше встать, чтобы сделать групповой снимок. Было слышно и то, как секьюрити певицы просит кого-нибудь из окружающих помочь.
"Телефончик дайте кто-нибудь", – обратился к поклонникам охранник Кристины Орбакайте.