"Увидеть скрытое": потекшая в бане Андреева ласкает интимную зону меж волосатых складочек

Это только на Первом канале, во время ведения новостей знаменитая телеведущая серьезная и непоколебимая. В жизни звезда совершенно другая: готовая пообщаться на разные темы, быть откровенной с поклонниками и показать себя такой, какая она есть. Екатерина Андреева за пределами телевидения любит путешествовать и пробовать что-то новое.
На днях теледива пошла попариться в русскую баньку и продемонстрировала пару фотографий. На одной из них она стоит босая и, судя по всему, полуголая, прикрыв свое тело тулупом. А далее – снимок в халатике уже после водных процедур. Видно, что знаменитая брюнетка явно потекла потом и намокла в бане.
Выйдя из парной, она заметила на довольно интимной зоне – на лбу – прилипший листок от веника, который и натолкнул ее на размышления.
"В русской бане вспомнилась Индия. Листочек на лбу, как точка бинди у индусов. У них ее называют глазом Шивы или "третьим глазом", который позволяет увидеть скрытое и символизирует мудрость", – написала теледива.
А дальше она стала словесно ласкать зону меж волосатых складочек в виде межбровных морщинок, которая у индусов многое значит. Ведь именно там находится один из самых сильных энергетических центров.
"И вдруг, маленькая часть листочка возвращает память сердца в далекую, экзотическую страну", – заключила Екатерина Андреева.