Раздвинувшая ноги Андреева сунула под нос мясистую промежность: Пальчиком ковырять нельзя

60-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева любит путешествует и делает это в любое время, несмотря ни на какие обстоятельства. Так и сейчас она продолжает исследовать мир, который открывает для нее все двери.
В своем телеграм-канале Екатерина Андреева с радостью делится впечатлениями и новыми эмоциями. На этот раз ведущая заинтриговала и удивила народ. Звезда представила в позе лотоса с широко раздвинутыми ногами и мясистой промежностью, которую сунула прямо под нос в цент кадра, посреди настоящей сокровищницы Индии. Екатерина Андреева посетила Джайпур, где побывала во дворце раджи 16 века.
"Не счесть алмазов в каменных пещерах. В нашем случае – в комнате Махараджи. Пальчиком ковырять нииииззззяяяя😜. Только смотреть", – написала Андреева.
Поклонники были в восторге от увиденного. Многие отметили, что для любой женщины посетить такое место – большой соблазн и искушение, ведь все дамы любят драгоценности, а здесь их трогать нельзя.
"Красота, глаз не оторвать"; "Красота в красоте"; "И женщин так вот свободно пропускают в эту ювелирку?"; "Вот оно где, душевное равновесие", – отметили фолловеры.
Напомним, Екатерина Андреева уже побывала в самых разных уголках мира. Одним из любимых мест на планете у нее стала Африка.