Брухунова бросила: Объявлено о разводе старика Петросяна с прибравшей к рукам миллионы молодухой

Вокруг нового брака Евгения Петросяна ходило много слухов.

Брак прославленного и уже довольно старого юмориста и его молодой помощницы наделал много шума. Пока супруги наслаждались счастьем и закрывали глаза на критику, бывшая жена Евгения Петросяна зверствовала и пыталась отобрать у него многомиллионное имущество.

Процесс дележки закончился, а денежки артиста остались при нем – к счастью для него самого и жены, у которой доступ к состоянию мужа открыт. Сама Татьяна Брухунова как-то признавалась, что у них с благоверным общий бюджет, а значит, она, можно сказать, прибрала к рукам миллионы артиста.

В общем, ужины в дорогих ресторанах и отдых на элитных курортах уже стали чем-то обыденным для возлюбленной Евгения Петросяна. Сейчас, к примеру, она с мужем находится Мальдивах, откуда оба делятся фотографиями и видео.

Юморист, к примеру, опубликовал снимок, на котором стоит в костюме морского стиля и счастливо улыбается. Видимо, в этот момент Татьяна Брухунова решила бросить супруга и дать ему возможность сфотографироваться в одиночку. Поклонники сразу заметили как светится юморист, а некоторые в комментариях отметили, что это заслуга молодой жены.

В ответ на одно из таких примечаний некая пользовательница задалась вопросом: мол, как комика может менять Татьяна Брухунова, если они разошлись, объявив таким образом о разводе супругов. Судя по всему, женщина поверила многочисленным слухам о разладе в семье Евгения Петросяна, но, смотря на совместный отдых пары, ясно, что у все у нее хорошо.