Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке

Лера Кудрявцева относится к тому типу людей, для которых стакан всегда наполовину полон. Оптимизм позволяет ведущей спокойно работать и посвящать время семье даже в столь непростые времена.
Знаменитость обнародовала в социальной сети изображение с подписью, который в ироническом ключе выражает ее отношение к уходящему году. который относится к людям, видящим вокруг положительные момент "Решила быть оптимисткой и поискать плюсы в 2022 году: не села в тюрьму, осталась жива, не упрятали в психушку!", — гласит мем.
Мимо этого опуса не прошел мимо друг ведущей Сергей Лазарев. Бывший солист группы Smash! пришел в комментарии и сообщил, что его подруга рано радуется, поскольку в 2022 остался еще один день, который может радикально изменить ситуацию.
Пользователи Сети оценили по достоинству юмор популярного вокалиста. Люди сошлись во мнении, что Лазарев ставится своим остроумием и умением подобрать нужные слова как на сцене, так и в частной жизни.
Стоит отметить, что Сергей и Лера состояли в отношениях на протяжении четырех лет. Пара не стала мужем и женой, но после расставания артисты не перестали тепло общаться, чему свидетельствует их тандем на профессиональном поприще.