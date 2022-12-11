"Ни в коем случае": Лазарев не хочет для своих наследников участи детей Киркорова

XXVII Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" собрала весь цвет российского шоу-бизнеса. Cергей Лазарев получил награду за песню "Танцуй". Это его уже девятая сольная награда, а еще был "граммофон" во время работы в группе Smash!! Pа кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".



Сегодня Лазарев находится в туре "Я не боюсь!" И его премьеру он считает главным достижением года. "Очень непростые времена, но, тем не менее, мы выпустили шоу, – радуется певец. – Уже объездили с ним двадцать городов".

Накануне "Золотого граммофона" у него вышел красивый дуэт с Евой Власовой "Снег". Плюс у певца два большие телевизионные проекта, продолжает он работать и в театре. "Пока новых постановок не планирую, потому что времени нет катастрофически, – пояснил артист. – Но "Женитьбу Фигаро" в театре Пушкина играю (ближайшие спектакля – 20 и 21 декабря – Прим. ред.)".

Бешеный график не дает даже толком выспаться певцу. "Я не спал уже несколько суток, – говорит он. – Потому что я вчера был в Рязани, позавчера – в Сочи, до этого – Владимир, Кострома, Иваново. В Москву приехал только за "Граммофоном", и потом поеду дальше".

А вот в новогодние каникулы он планирует отдохнуть. "У меня 30 декабря большой концерт в Сочи, поэтому, возможно, я останусь там, а детки прилетят ко мне. А может, я буду работать 31 декабря, тогда Новый год отметим с опозданием – 1 января. А потом хочу выкроить две-три недель и расслабиться, – улыбается певец. – Хочется солнца! Правда, пока не знаю, куда поехать. Мы летали недавно с детками в Эмираты – может быть, снова туда".

Отдыха артист ждет еще и потому, чтобы больше времени провести с детьми – 8-летним Никитой и 4-летней Анной. "Они знают, что у папы гастрольный тур, – пояснил артист. – Но все равно я вижу их довольно часто. А сюда не взял с собой потому, что сегодня все болеют и я не хотел рисковать. К тому же я не люблю их вытаскивать на красные дорожки. Я не за то, чтобы тянуть детей на сцену. Для кого-то это нормально – я их не осуждаю. Но для себя понимаю, что никогда не буду заставлять детей позировать камерам, ходить со мной по мероприятиям". Хотя, например, Филипп Киркоров обожает, чтобы его дети выходили в свет и вели звездный образ жизни.

Наследники Лазарева растут детьми скромными. "Они многого у меня не просят, – радуется он. – "Лего", другие конструкторы, развивающие игру – это все", – сообщил исполнитель.