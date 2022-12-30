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Не узнать! Сбежавший из России онкобольной Юдашкин превратился в старика

Россияне ахнули при виде 59-летнего Валентина Юдашкина.
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Многие российские знаменитости решили отметить Новый год за границей. Валентин Юдашкин и его супруга Марина не стали исключением. Грядущие праздники они проведут в Дубае. О том, что супруги на время сбежали из России, стало известно благодаря их дочери Галине, которая в этом году переехала в ОАЭ. Она опубликовала в популярной социальной сети фото прилетевших к ней родителей.

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Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

На одном из снимков россияне едва узнали Юдашкина. Он, можно сказать, превратился в старика. Знаменитый модельер поседел, похудел. Интернет-пользователи отметили, что Валентин Абрамович выглядит старше своих лет. Они пожелали ему здоровья и долгих лет жизни в преддверии Нового года.

Впрочем, в изменениях, которые происходят с внешностью Юдашкина, нет ничего удивительного. Как известно, кутюрье последние шесть лет борется с раком. Онкология изрядно подкосила некогда энергичного и лучезарного Валентина Абрамовича. Близкие и работа наполняют жизнь модельера смыслом, поэтому он не опускает руки.

Супруга Валентина Юдашкина, которая активно ведет свои странички в соцсетях, старается не говорить о его состоянии. Наверняка, модельер не хочет, чтобы общественность была в курсе его серьезных проблем со здоровьем.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 20:20 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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