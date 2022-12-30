Как же теперь без Вали? Жена и дочь разбитого раком Юдашкина остались одни

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина прошла с ним все испытания. Вместе они пережили бедную молодость, большой успех, а теперь любимая супруга поддерживает мужа в борьбе с онкологией. Известно, что Юдашкин уже несколько лет лечится от метастаз, распространившихся по всему телу.
Не только Марина Юдашкина бок о бок стоит рядом с мужем. Супруги воспитали единственную дочь Галину. Девушка замужем за Петром Максаковым, бизнесменом и бизнес-консультантом модного дома Юдашкина. Галина порадовала родителей тремя внуками — двумя мальчиками и долгожданной дочкой.
Жена Валентина Юдашкина редко выкладывает фотографии с мужем. Оно и понятно, за последние годы модельер похудел и поседел, и уже не выглядит молодым парнем. Зато Марина делится фотографиями с дочерью. Вот и на последней жена и дочь разбитого раком Юдашкина остались одни — Валентин не попал в кадр. Сначала подписчики удивлялись: "Как же теперь без Вали все фотографии?". Со временем пришлось привыкнуть.
Поклонники часто спрашивают у Юдашкиной о состоянии здоровья мужа. Она старается отвечать лаконично и сдержанно, не выдавая лишних подробностей. Может быть, как и в семье Анастасии Заворотнюк, Валентин Юдашкин попросил оставить разговоры о болезни внутри семьи.