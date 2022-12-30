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Шоу-бизнес
"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен

"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен

Народ до сих пор гадает, что же было между Григорием Лепсом и Юлией Барановской.
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В этом году много шума наделала неосторожно сказанная Ксенией Собчак фраза о том, что Юлия Барановская, якобы, встречается с исполнителем хита «Самый лучший день». После пресса стала писать о том, что роман у музыканта и телеведущей очень бурный: их, мол, даже видели вместе на мероприятиях. Григорий Лепс, разводившийся со своей женой, никак не комментировал эту информацию.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

А вот Юлия Барановская поставила точку, намекнув, что с артистом в отношениях не состоит. Рустам Солнцев, который решил подвести итоги года в мире шоу-бизнеса, решил обсудить нашумевшие новости об этой парочке. Звезда "Дома-2" уверена, что все это – сплетни и слухи, причем «высосанные из пальца».

Шоумен считает, что бурный роман Григория Лепса и Юлии Барановской оказался заранее обречен – его просто не могло бы быть, по его словам, из-за зависимости певца. Рустам Солнцев заверил, что для отношений, мол, хотя бы иногда нужно быть не подшофе.

"А с этим большие проблемы! Поэтому я могу сказать, что этот вариант мы откидываем сразу", – сказала звезда "Дома-2".

Впрочем, это всего лишь мнение далекого от жизни музыканта человека. Сам он, к слову, в интервью перед своим юбилеем говорил, что сейчас предпочитает активный, спортивный образ жизни. В частности, Григорий Лепс любит устраивать себе забеги на большие дистанции.

Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 12:20 Источник: Телепрограмма
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