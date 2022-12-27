Закадрившего Барановскую на седьмом десятке Лепса втянули в грязный скандал: Боятся выходить живьем

Во время одного звездного интервью вскрылись пикантные подробности жизни Григория Лепса.

В авторском шоу ведущей Лауры Джугелии новый гость — Стас Ярушин. Среди поклонников он прославился игрой в КВН, съемками в сериале "Универ", скандальным поведением на шоу "Звезды в Африке" и новым музыкальным шоу на ютубе. Выяснилось, что одним из гостей шоу Стаса мог стать певец и наставник телепрограммы "Голос" Григорий Лепс.

Интересно, но, когда ведущая спросила про гостей шоу Ярушина, он сразу стал нервничать, перебирать слова и пытаться скрыть недовольство. Мужчина случайно втянул имя Лепса в грязный скандал — выяснилось, что Григорий Лепс негативно отреагировал на предложение Стаса Ярушина о съемках. По мнению разменявшего седьмой десяток Лепса, ему ни к чему показываться на ютуб-шоу.

Поклонникам оказалось трудно поверить, что Григорий Лепс мог так резко отказать артисту. На публике он настоящий джентльмен, закадривший обаянием множество женщин. По слухам, даже Юлия Барановская не устояла перед очарованием Лепса, и могла бы стать его второй половинкой.

Сам же Стас попытался оправдаться, и заявил, что не расстроен отказом Григория Лепса. По его словам, прийти на шоу и сразу спеть, без репетиций и обработки, могут не все.

"Я хочу, чтобы они (Валерий Меладзе, Григорий Лепс — Прим.ред.) до людей донесли культуру музыки: мы профессионалы, мы можем петь живьем. Есть артисты, которые не поют… Я считал, что они поющие, а они боятся выходить живьем", — делится Стас Ярушин.