Подольская уехала с детьми: Проболтавшийся о разводе изменник Пресняков потерял самое дорогое

О разводе Натальи Подольской и Владимира Преснякова разговоры идут который месяц.

Говорят, что именно в браке с Натальей Подольской "гулящий" певец наконец-то остепенился. Да, прошлое у артиста было бурное. После громкого разрыва с Кристиной Орбакайте и всплывших деталей их совместной жизни стало ясно, что певец – настоящий изменник. Ведь и сам Владимир Пресняков не отрицал, что у него "были другие женщины".

Но брак с рыжеволосой артисткой буквально поменял музыканта. Он стал настоящим семьянином. Хотя и этот союз атакуют слухи: злые языки то и дело шепчутся о том, что в семье не все гладко. Вспомнить хотя бы, какой шум поднялся, когда Наталья Подольская уехала на отдых с детьми, оставив мужа в Москве одного. Только потом стало ясно, что поехать в жару звезде не позволили врачи.

О расставании пары в СМИ пишут настолько часто, что в годовщину Владимир Пресняков проболтался о разводе, сказав, что этому не бывать. Конфликтов, судя по всему, в доме нет. Но если появятся, то врачи в разговоре с ОСН, подсказали, как их избежать.

Наталья Подольская с сыновьями все так же рядом с артистом. А вот еще один ребенок от него все же уехал – Никита Пресняков, который сейчас находится в США, где развивается в карьерном плане.

Несмотря на то, что певец потерял самое дорогое – связь с кровинушкой – это не напрасно. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, у парня большой потенциал: он может пойти по стопам Алексея Воробьева и снимать красивые клипы за границей или же записывать музыку. Так что, Владимиру Преснякову остается скучать и наблюдать за своим наследником.