"Сколько счастья в глазах": спрятавшая животик "с сюрпризом" Барановская назвала имя любимого мужчины

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным хранит в секрете личную жизнь.

Юлия Барановская для многих является примером жизнелюбия и женской стойкости и силы. Она самостоятельно воспитывает троих детей и активно строит карьеру на телевидении. Также она параллельно занимается общественной деятельностью.

А вот личная жизнь Юлии Барановской – тайна, покрытая мраком. ей приписывали не раз романы с влиятельными мужчинами и коллегами, в том числе с разведенным Григорием Лепсом. Но все это она отрицала. Наконец в ее жизни появился по-настоящему достойный товарищ.

В своем телеграм-канале Юлия Барановская рассказала о давнем обещании поехать в Донбасс, которое она сдержала. Ведущая отправилась к бойцам российской армии и вручила им подарки. Помогал ей в этом деле любимый мужчина всех детей Дед Мороз, а сама она была Снегурочкой. Звезда не скрыла настоящее имя делового напарника — его зовут Михаил.

"Мы так благодарны вам всем, кто перечислял деньги на этот новогодний сбор. Не представляете, сколько счастья и искренней радости искрилось в глазах у взрослых брутальных мужчин, когда Дед Мороз из Великого Устюга вручал им подарки", – рассказала Барановская.

Дед Мороз из Великого Устюга оказался очень желанным гостем на фронте, ведь бойцы словно дети смотрели на него с надеждой в глазах и загадывали свои желания.

На фото Юлия Барановская предстала в длинном наряде Снегурочки. Из-за многослойности карнавального костюма сложно было оценить, что за фигура скрывается под ним, и в какой сейчас форме звезда, так что животик, бедра и бока Барановской остались невидимы взгляду поклонников, то есть с сюрпризом.