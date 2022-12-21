Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Среда
21 декабря
Лента новостей
10:20
"Просто это выбор": вымазанная в грязи Подольская после развода осталась совсем одна
10:00
Недвижимость навека: 10 высоких шедевров архитектуры
09:40
Курс доллара впервые с 11 мая перешел границу 70 рублей
09:20
"Приходится делить маму с чужим лысым дядей": дочь приревновала Валерию к Пригожину
09:00
"Без меня пропадут крысы": бомжеватый парень из промозглого сарая получил путевку в новую жизнь
08:40
Потеря ребенка, смерти мужей и одиночество: как жила знаменитая артистка Аросева
08:20
Славься, отечество: какие известные футболисты родились в Подмосковье
08:00
Перевалит за 100 рублей? Судьбу курса евро обозначил экономист
06:07
Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат
04:21
Только 3% квартир в Москве дешевле 6 млн
02:19
Предложение комфорт-класса выросло на 39%
00:02
Анфиса Рукодельница: почему 21 декабря важнее Нового года
22:10
В новогоднюю ночь в Москве будут штрафовать за фейерверки
21:50
"Знает больше": заикнувшуюся о закрытии границ Собчак вывели на чистую воду
21:40
Свела в могилу: от чего на самом деле умер Задорнов?
21:30
"Собчак абсолютно права": над раздевшейся на людях молодой женой Петросяна поглумились от души
21:10
Дебошир Башаров выставил собственных детей за порог: Так бывает, родители бросают
20:50
"Получала удовольствие": травмированная мужчиной Аксенова винит во всем алкоголь
20:30
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
20:10
В Чувашии загорелся газопровод
19:50
По понятиям: Получившим поддельные паспорта Израиля Пугачевой и Собчак озвучили приговор
19:30
Плакали от счастья: изгнанная Наргиз вновь вякнула про Россию
19:10
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
18:50
Живут вместе: превратившийся в старика Брэд Питт в открытую лобызается с молодой копией Джоли
18:30
"Решила отомстить": показавшая нового мужика Муцениеце похвасталась кольцом
18:10
Оставшийся без денег за границей извращенец Панин готов торговать собой: Сладкий бизнес
17:50
"Нет слов!": Выступившая в цветах украинского флага Орбакайте нарушила молчание
17:30
"Эротика витает": в Сеть слили интимное фото Муцениеце и Давы
17:10
Больше нет среди живых: Чернющее тело Долиной с обрезанными ногами бросили на растерзание толпе
16:50
Школьник разбил лицо учителю во время урока: Госпитализировали на скорой
16:30
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин
16:10
"Тяга есть к мужчине": закомплексованный Чадов решил проблему с маленьким размером
15:50
Молитвы и поминальные свечи: Сотни скорбящих собрались вместе после гибели 73-летней Пугачевой
15:30
Автоэксперт назвал главную проблему электромобилей в России
15:10
Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил
14:50
Росла бесталанной и не хотела быть актрисой, а теперь переплюнула отца: судьба Лизы Боярской
14:30
Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго
14:10
Огонь вспыхнул мгновенно: взрыв коттеджа в Татарстане сняли на видео
13:50
Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком
13:30
"Гнойное воспалительное заболевание": страдающую Седокову спасает врач
13:10
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
12:50
Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?
12:30
"Хищница": сексапильная Михалкова из "Уральских пельменей" возбудила мужчин
12:30
"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании
12:10
"Решения изменят нашу жизнь": прогноз на январь 2023 года по картам Ленорман
11:50
Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы
11:30
Населен призраками: жуткая история о демоне Капитолия
11:10
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
10:50
Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?
10:30
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
"Хищница": сексапильная Михалкова из "Уральских пельменей" возбудила мужчин
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Просто это выбор": вымазанная в грязи Подольская после развода осталась совсем одна

"Просто это выбор": вымазанная в грязи Подольская после развода осталась совсем одна

Какие только слухи не ходили вокруг личной жизни Натальи Подольской.
прочитано 76 раз

Жизнь у прославленной рыжеволосой певицы под конец 2022-го года была довольно насыщенная. Поклонники и не успевали следить за тем, что происходит. Вот только у Натальи Подольской вышла новая песня, как она уже выступает в "Ледниковом периоде", а после посещает какое-нибудь светское мероприятие.

ПО ТЕМЕ

"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Кажется, артистка слегка устала от постоянного общения с людьми, которого было у нее ну очень много! Такой вывод можно сделать, наблюдая за тем, как все чаще супруга Владимира Преснякова остается одна – причем во всех смыслах. Начать хотя бы со съемок "Ледникового периода": они в прошлом, а Александр Энберт с ней больше не катается.

"Не важно, кто победит или проиграет. Просто это выбор судей", – поддерживали ее тогда поклонники.

Потом Наталья Подольская уехала в отпуск, не одна, конечно, но без мужа. А также на курорте частенько уединялась и наслаждалась тишиной. На днях ее заметили на мероприятии, посвященном запуску книжного сервиса вместе с другими звездами. Интересно, что ее коллеги по творческому фотографировались кучками, а супруга Владимира Преснякова запечатлена одна.

На этих снимках, к слову, хорошо виден один нюанс на теле певицы: полоска от автозагара. Видимо, артистка вымазала себя популярной косметической грязью не совсем ровно, что и привело к появлению на руке белого пятна.

Впрочем, это не так важно, ведь Владимир Пресняков после развода с Кристиной Орбакайте любит новую жену Наталью Подольскую такой, какая она есть. Артист находится рядом с избранницей мысленно даже на физическом расстоянии.

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2022, 10:20 Источник: Hello ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании

Звезды поженились более 20 лет назад
Шоу-бизнес

Росла бесталанной и не хотела быть актрисой, а теперь переплюнула отца: судьба Лизы Боярской

Как живет актриса сейчас
Шоу-бизнес

"Решила отомстить": показавшая нового мужика Муцениеце похвасталась кольцом

Обзавидуйтесь!
Шоу-бизнес

По понятиям: Получившим поддельные паспорта Израиля Пугачевой и Собчак озвучили приговор

Звездам не повезло

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин
Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
Как подготовиться к надвигающимся на планету магнитным бурям

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+