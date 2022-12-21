"Просто это выбор": вымазанная в грязи Подольская после развода осталась совсем одна

Какие только слухи не ходили вокруг личной жизни Натальи Подольской.

Жизнь у прославленной рыжеволосой певицы под конец 2022-го года была довольно насыщенная. Поклонники и не успевали следить за тем, что происходит. Вот только у Натальи Подольской вышла новая песня, как она уже выступает в "Ледниковом периоде", а после посещает какое-нибудь светское мероприятие.

Кажется, артистка слегка устала от постоянного общения с людьми, которого было у нее ну очень много! Такой вывод можно сделать, наблюдая за тем, как все чаще супруга Владимира Преснякова остается одна – причем во всех смыслах. Начать хотя бы со съемок "Ледникового периода": они в прошлом, а Александр Энберт с ней больше не катается.

"Не важно, кто победит или проиграет. Просто это выбор судей", – поддерживали ее тогда поклонники.

Потом Наталья Подольская уехала в отпуск, не одна, конечно, но без мужа. А также на курорте частенько уединялась и наслаждалась тишиной. На днях ее заметили на мероприятии, посвященном запуску книжного сервиса вместе с другими звездами. Интересно, что ее коллеги по творческому фотографировались кучками, а супруга Владимира Преснякова запечатлена одна.

На этих снимках, к слову, хорошо виден один нюанс на теле певицы: полоска от автозагара. Видимо, артистка вымазала себя популярной косметической грязью не совсем ровно, что и привело к появлению на руке белого пятна.

Впрочем, это не так важно, ведь Владимир Пресняков после развода с Кристиной Орбакайте любит новую жену Наталью Подольскую такой, какая она есть. Артист находится рядом с избранницей мысленно даже на физическом расстоянии.