"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу

Самый современный, самый комфортный, самый оснащенный – так можно охарактеризовать концертный зал Live Арена, который появился близ Сколково. Это многофункциональный зрелищный центр вместимостью до 11 000 человек, трансформируемый под любые типы мероприятий. На его открытии выступили все самые большие эстрадные звезды – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Лолита. Последняя была потрясена светом, звуком и техническими возможностями сцены. Она теперь мечтает устроить тут сольный концерт. А за кулисами с Лолитой Милявской встретился корреспондент "Дни.ру".

Лолите – 59 лет. Но выглядит она прекрасно! Секрет прост – у певицы есть хороший пластический хирург, которому она доверяет всецело и у которого была уже дважды. "Он смотрел в ленту новостей в социальной сети или в телевизор, и предписывал мне прийти, – рассказала певица. – Мол, пора, подбородок провис. Сама бы я на какие-то вещи не обратила внимания. А он мне говорит, что лучше сейчас чем-то заняться в плане пластики, чем потом делать что-то очень большое, после чего надо долго восстанавливаться".

При этом певица считает, что врач делает только то, что ей, действительно, необходимо. "Он фанатично предан своей профессии и многих людей просто выгнал после консультации со словами: "Вам еще рано!" – говорит Милявская. – Поэтому мы не делаем ничего лишнего, я не делаю никаких самостоятельных движений. Он же надоумил меня пройти сосудистый курс, который и в целом оздоравливает организм, и на цвет лица благотворно влияет. После него надо меньше всяких пластических манипуляций и инъекций. Эти уколы по назначению врача ты делаешь в попу раз в сезон, потому что вены на руках у меня плохие. Больно, но надо!"

Сегодня Лолиту в себе все устраивает. "А делать грудь, как многие коллеги, я не собираюсь", – заверила артистка.