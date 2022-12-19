"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу

Лолите – 59 лет. Но выглядит она прекрасно! Секрет прост – у певицы есть хороший пластический хирург, которому она доверяет всецело и у которого была уже дважды. "Он смотрел в ленту новостей в социальной сети или в телевизор, и предписывал мне прийти, – рассказала певица. – Мол, пора, подбородок провис. Сама бы я на какие-то вещи не обратила внимания. А он мне говорит, что лучше сейчас чем-то заняться в плане пластики, чем потом делать что-то очень большое, после чего надо долго восстанавливаться".
При этом певица считает, что врач делает только то, что ей, действительно, необходимо. "Он фанатично предан своей профессии и многих людей просто выгнал после консультации со словами: "Вам еще рано!" – говорит Милявская. – Поэтому мы не делаем ничего лишнего, я не делаю никаких самостоятельных движений. Он же надоумил меня пройти сосудистый курс, который и в целом оздоравливает организм, и на цвет лица благотворно влияет. После него надо меньше всяких пластических манипуляций и инъекций. Эти уколы по назначению врача ты делаешь в попу раз в сезон, потому что вены на руках у меня плохие. Больно, но надо!"
Сегодня Лолиту в себе все устраивает. "А делать грудь, как многие коллеги, я не собираюсь", – заверила артистка.